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"УДАР" набирає майже 29% голосів на виборах до Київради, - соцопитування

Партія Кличка майже удвічі випереджає конкурентів - "Європейську солідарність" і "Слугу народу".

"УДАР" набирає майже 29% голосів на виборах до Київради, - соцопитування
Фото: Сергей Нужненко

Партія Віталія Кличка "УДАР" набирає майже 29% голосів і удвічі випереджає конкурентів - "Європейську солідарність" і "Слугу народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.

"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія «УДАР», за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію «ЄС» підтримують 14,0% опитаних, партію «Слуга народу» – 10,7%", - йдеться в повідомленні.

Партію "Перемога Пальчевського" підтримують 6,9% опитаних, партію "Опозиційна платформа - За життя" – 6,8%, партію "Голос"  – 6,5%, ВО "Батьківщина" – 6,4%, партію "Сила і честь" – 5,5%, партію Шарія – 3,8%. Рейтинг інших сил – нижчий від 3%. Тих, хто не визначився, - близько 13%.

Фото: Рейтинг

Разом із тим 60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Кличка. 59% вважають, що ситуація в Києві за час його перебування на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін, і лише 13% побачили погіршення.

Дві третини киян на "відмінно" або ж "добре" оцінили роботу Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Фото: Рейтинг

"69% опитаних висловили однозначну готовність узяти участь у виборах мера та міської ради в жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".

Фото: Рейтинг

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,8%.

Нагадаємо, партія "УДАР"  26 серпня провела з'їзд у Києві. Кличко заявив, що його партія йде на місцеві вибори окремо, але готова співпрацювати з проєвропейськими політсилами в новообраній Київраді та інших місцевих радах на всіх рівнях.

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