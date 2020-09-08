У Києві патронатні, прийомні родини та дитбудинки отримають матеріальну допомогу до Дня знань

Найбільше виплатять тим, хто виховує 7 і більше дітей-сиріт.

У Києві до Дня знань 27 дитячих будинків сімейного типу, 30 прийомних родин та 3 патронатні сім’ї отримають від столичної влади додаткову матеріальну допомогу.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що вже підписано відповідне розпорядження № 1362, йдеться у повідомленні міської адміністрації.

"Це міська ініціатива підтримки сімейних форм виховання, і аналогів в інших містах України їй немає. На сьогодні у Києві близько 250 дітей виховуються в сімейних формах виховання або наближених до них, і місто продовжує їх пропагувати. Виплати до Дня знань вже стали традиційними і покликані популяризувати сімейні форми виховання. Такі виплати відбуваються щоквартально та суттєво допомагають підтримувати дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, патронатні сім’ї", – зазначила Марина Хонда.

7000 гривень виплатять:

патронатним вихователям, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;

прийомним батькам, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

14 000 виплатять батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

19 000 гривень отримають батькі-вихователі, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.