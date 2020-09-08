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У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 235 людей

До лікарень потрапили 34 мешканці столиці, четверо людей померли, 67 - одужали.

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 235 людей
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 235 людей, 4  хворих померли.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Захворіли: 

  • 123 жінки віком від 20 до 83 років
  • 97 чоловіків віком від 18 до 87 років
  • 6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17.

Захворіли, зокрема, і 8 медиків", - заявили в КМДА.

На сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус забрав життя 246 киян.

На сьогодні до  лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. 67 людей одужали.

Нагадаємо, сьогодні в Україні померли 57 пацієнтів із коронавірусом. Це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.

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