У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 235 людей

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 235 людей, 4 хворих померли.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Захворіли:

123 жінки віком від 20 до 83 років

97 чоловіків віком від 18 до 87 років

6 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 1 року до 17.

Захворіли, зокрема, і 8 медиків", - заявили в КМДА.

На сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус забрав життя 246 киян.

На сьогодні до лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. 67 людей одужали.

Нагадаємо, сьогодні в Україні померли 57 пацієнтів із коронавірусом. Це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.