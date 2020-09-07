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Кличко: у столичних лікарнях перебувають 909 хворих на коронавірус

Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Кличко: у столичних лікарнях перебувають 909 хворих на коронавірус
Фото: kyivcity.gov.ua

У лікарнях Києва сьогодні перебувають 909 хворих на коронавірус, 174 з них – у важкому стані, 12 – під апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу відзначити, що протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус. Із них 14 дітей. 174 пацієнти – у важкому стані, 234 отримують кисневу підтримку, 12 – під апаратами ШВЛ. Іще 97 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - сказав мер.

Він наголосив, що пневмонія не відступає. Так, за минулу добу з таким діагнозом госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легень у столичних медзакладах сьогодні лікують 460 хворих.

За минулу добу у столиці виявили 244 нових випадків коронавірусу. Двоє людей померли. Усього коронавірус забрав життя 242 киян.

Станом на ранок 7 вересня у столиці 15 276 підтверджених випадків захворювання.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 2174 людини, 379 осіб одужали.

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