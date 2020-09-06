​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу

На лінію "103" рекомендують звертатись лише при температурі вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

Міністерство охорони здоров’я нагадало, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу. Покрокову інструкцію оприлюднив офіційний телеграм-канал МОЗ "Коронавірус-інфо".

Насамперед пацієнту, який має симптоми ковіду, слід телефоном звернутись до сімейного лікаря. Після консультації, лікар вирішить, чи потрібна госпіталізація та за необхідності приїде до пацієнта.

Далі – виклик мобільної бригади, що візьме у хворого зразки для тесту на коронавірус. Після отримання позитивного результату тесту, передбачено надання медичної допомоги.

Якщо хвора людина не має свого сімейного лікаря, можна звернутися за допомогою, зателефонувавши на обласну гарячу лінію з питань коронавірусу.

На лінію "103" рекомендують звертатись лише при температурі вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

Нагадаємо, найбільш розповсюдженими симптомами коронавірусу є лихоманка, кашель та відчуття втоми. За даними ВООЗ, у легкій формі хворобу переносять 80% людей.

Зараз на ковід-19 в Україні хворіють понад 70 тис. осіб.