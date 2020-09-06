Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
Філатова облили зеленкою
Філатова облили зеленкою
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу

На лінію "103" рекомендують звертатись лише при температурі вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
Фото: Lb.ua

Міністерство охорони здоров’я нагадало, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу. Покрокову інструкцію оприлюднив офіційний телеграм-канал МОЗ "Коронавірус-інфо".

Насамперед пацієнту, який має симптоми ковіду, слід телефоном звернутись до сімейного лікаря. Після консультації, лікар вирішить, чи потрібна госпіталізація та за необхідності приїде до пацієнта.

Далі – виклик мобільної бригади, що візьме у хворого зразки для тесту на коронавірус. Після отримання позитивного результату тесту, передбачено надання медичної допомоги.

Якщо хвора людина не має свого сімейного лікаря, можна звернутися за допомогою, зателефонувавши на обласну гарячу лінію з питань коронавірусу.

На лінію "103" рекомендують звертатись лише при температурі вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

Нагадаємо, найбільш розповсюдженими симптомами коронавірусу є лихоманка, кашель та відчуття втоми. За даними ВООЗ, у легкій формі хворобу переносять 80% людей

Зараз на ковід-19 в Україні хворіють понад 70 тис. осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також