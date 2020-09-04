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В Умані у шістьох хасидів виявили COVID-19, - міський голова

За словами мера Умані Олександра Цебрія, всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на коронавірус. 

В Умані у шістьох хасидів виявили COVID-19, - міський голова
Олександр Цебрій
Фото: eurosolidarity.org

Минулої доби, 3 вересня, в Умані у шістьох паломників-хасидів виявили COVID-19. Про це в ексклюзивному коментарі для LB.ua повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій. 

"Тільки вчора було 6 позитивних на COVID-19 паломників. Є велике коло контактних осіб", - заявив Олександр Цебрій. 

Він додав, що всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на коронавірус. Поки що з виконанням цієї вимоги проблем немає, зазначив міський голова. 

"Буде проведене повністю ПЛР-тестування. За наявності цих довідок люди зможуть вільно перебувати на території міста",  - сказав Олександр Цебрій.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані. Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабміну, в’їзд іноземців в Україну заборонили. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає. Однак у ніч на 28 серпня до Умані все ж прибув автобус з паломниками, через що відбувся конфлікт і місцеві жителі викликали поліцію. Після цього мер Умані попросив дозволу облаштувати КПП на в’їзді в місто.

Ярослава ВольвачЯрослава Вольвач, журналістка
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