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Степанов: усі питання щодо вакцини від COVID є пріорітетними

Голова МОЗ зазначив, що ведуться перемовини з багатьма виробниками.

Степанов: усі питання щодо вакцини від COVID є пріорітетними
Фото: facebook/ Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що на даний час усі питання, які стосуються вакцин від коронавірусу, є приорітетними.

Про це він заявив у Верховній раді. 

"Згідно завдань, які ми отримали, ми спілкуємось з усіма лідерами з точки зору вакцин. Ми ведемо перемовини з компанією AstraZeneca - компанія, яка разом з Оксфордським університетом розробляє цю вакцину і перебуває на третій фазі випробувань. У IV кварталі очікують закінчення випробувань і реєстрації вакцини. Очікуємо від них і пропозицію щодо кількості вакцин, в якій кількості та черговості вони будуть готові. Одразу готові сплачувати - уже є відповідне рішення", - сказав Степанов.

Окрім того, за його словами, МОЗ веде перемовини з китайським виробником, який теж знаходиться на третій стадії клінічних випробувань. "І також очікуємо від них кінцевий драфт - яку кількість доз вони готові поставити", - зазначив міністр.

Степанов також розповів, що Україну прийняли до країн ініціативи "Ковакс" (COVAX, - механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19, - ред.). Згідно з ціією програмою, Україна зможе отримати вакцини для 20% населення, коли препарати зареєструють.

"20% населення - це для України примірно 8 млн доз. Вже у нас триває процес підписання угод, щоб відразу після виготовлення і реєстрації ми їх отримали", - сказав голова МОЗ.

Він також додав, що Україна комунікує і з іншими компаніями - лідерами з розробки вакцин.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомив, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.

Президент Володимир Зеленський також говорив, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від коронавірусу. У квітні він пообіцяв українським ученим виплатити щонайменше мільйон доларів за винайдення ліків чи вакцини від COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що вакцина, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Нею вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

При цьому, згідно з даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

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