Артист Філімонов "на прохання Зеленського" балотуватиметься в мери Одеси
Артист Філімонов "на прохання Зеленського" балотуватиметься в мери Одеси
На Житомирщині невідомі намагалися підірвати потяг із пальним
На Житомирщині невідомі намагалися підірвати потяг із пальним
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
Лукашенко взявся за оновлення конституції
Лукашенко взявся за оновлення конституції
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
ГоловнаСвіт

Американський експерт запропонував платити людям за щеплення від коронавірусу

"Хочете колективний імунітет? Платіть".

Американський експерт запропонував платити людям за щеплення від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Оскільки колективний імунітет досягається, коли до вірусу стійкі 60% населення, а прийнятна ефективність вакцини - 75%, це означає, що вакцинацію від COVID-19 мають зробити 80% населення. Тому щоб цього досягти, потрібно платити гроші тим, хто погодиться зробити щеплення.

Так вважає американський вчений, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Роберт Літан.

"Хочете колективний імунітет? Платіть людям за щеплення", - радить він.

У США, згідно з серпневим опитуванням, 35% респондентів заявили, що не робитимуть щеплення від COVID-19, коли вакцина стане доступною для всіх.

На думку експертів, умовити робити вакцинацію не зможе навіть президент - не важливо, стане ним Джо Байден чи залишиться Дональд Трамп. Згідно з опитуваннями, серед демократів прихильників вакцинації близько 70%, а серед республіканців їх менше від половини. 

"Педіатри дають дитині перед щепленням цукерку чи іграшку, щоб позбавити страху перед уколом, а в «дорослій» версії за укол треба платити", - вважає Літан.

Яку саме суму треба платити, поки що не обговорювалося, але, на думку вченого, сума менш ніж $1000 "навряд чи спрацює".

"Для США це означає $275 млрд - не так уже й багато порівняно з трильйонними пакетами фінансової допомоги, які вже прийняті або ще знадобляться, поки вірус не буде взято під контроль", - вважає Літан.

Нагадаємо, в Україні вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться не раніше ніж у березні наступного року. Наразі клінічні випробування проходять шість вакцин. Усі вони вже на третій - фінальній стадії випробування.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. При цьому, згідно з опитуванням, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

За даними ВООЗ, щоб вакцинувати всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також