Американський експерт запропонував платити людям за щеплення від коронавірусу

Оскільки колективний імунітет досягається, коли до вірусу стійкі 60% населення, а прийнятна ефективність вакцини - 75%, це означає, що вакцинацію від COVID-19 мають зробити 80% населення. Тому щоб цього досягти, потрібно платити гроші тим, хто погодиться зробити щеплення.

Так вважає американський вчений, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Роберт Літан.

"Хочете колективний імунітет? Платіть людям за щеплення", - радить він.

У США, згідно з серпневим опитуванням, 35% респондентів заявили, що не робитимуть щеплення від COVID-19, коли вакцина стане доступною для всіх.

На думку експертів, умовити робити вакцинацію не зможе навіть президент - не важливо, стане ним Джо Байден чи залишиться Дональд Трамп. Згідно з опитуваннями, серед демократів прихильників вакцинації близько 70%, а серед республіканців їх менше від половини.

"Педіатри дають дитині перед щепленням цукерку чи іграшку, щоб позбавити страху перед уколом, а в «дорослій» версії за укол треба платити", - вважає Літан.

Яку саме суму треба платити, поки що не обговорювалося, але, на думку вченого, сума менш ніж $1000 "навряд чи спрацює".

"Для США це означає $275 млрд - не так уже й багато порівняно з трильйонними пакетами фінансової допомоги, які вже прийняті або ще знадобляться, поки вірус не буде взято під контроль", - вважає Літан.

Нагадаємо, в Україні вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться не раніше ніж у березні наступного року. Наразі клінічні випробування проходять шість вакцин. Усі вони вже на третій - фінальній стадії випробування.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19 , розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. При цьому, згідно з опитуванням, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

За даними ВООЗ, щоб вакцинувати всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.