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Віцепрезиденту Samsung висунули офіційні звинувачення у маніпулювання цінами на акції

Від початку розслідування Лі Чже Йон усі звинувачення заперечує.

Віцепрезиденту Samsung висунули офіційні звинувачення у маніпулювання цінами на акції
Фото: EPA/UPG

Заступнику голови Samsung Group Лі Чже Йону висунули офіційні звинувачення у маніпулюванні акціями, порушенні законів про ринки капіталу і зовнішнього аудиту та зловживанні довірою.

Про це повідомило KBS World Radio.

Віцепрезидента та ще 10 колишніх і чинних керівників Samsung обвинувачують у маніпулюванні акціями, порушенні законів про ринки капіталу і зовнішнього аудиту, зловживанні довірою у зв'язку зі злиттям у 2015 році двох дочірніх компаній Samsung Cheil Industries і Samsung C&T. Також звинувачення пред'явили у шахрайстві з бухгалтерським обліком у фармацевтичному підрозділі Samsung Biologics.

Слідча група під керівництвом старшого прокурора Лі Бок Хена наполягає на необхідності судового рішення у даній справі, з огляду на «наявність фактів, підтверджених доказами, серйозність справи і необхідність розвіяти підозри громадськості».

Від початку розслідування у листопаді 2018 року Лі Чже Йон усі звинувачення заперечує.

Нагадаємо,у лютому 2017 року Лі Чже Йона затримали і заарештували у зв'язку з корупційним скандалом навколо тодішнього президента країни Пак Кин Хе, яку звинуватили в тому числі в отриманні хабарів від великих компаній в обмін на заступництво. У серпні 2017 року суд першої інстанції засудив Лі Чже Йона до п'яти років в'язниці за дачу хабарів, розтрату, приховування активів за кордоном і клятвопорушення. 

У лютому 2018 року Високий суд Сеула звільнив Лі Чже Йона після року ув'язнення.

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