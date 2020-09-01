Кількість жертв COVID-19 у світі наближається до 850 тис.

За добу у світі зафіксовано 262 тис. нових випадків захворювання.

Станом на ранок 1 вересня у світі на коронавірус хворіють 25 405 845 людей. Жертвами COVID-19 стали 849 389 осіб, одужали - 16 745 442.

Про це свідчать дані американського Університету Джона Гопкінса.

За добу у світі зафіксовано 262 тис. нових випадків захворювання та більше 4 тис. смертей.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США - кількість інфікованих у країні досягла 6 029 695 осіб. 183 585 людей померли, вилікувалося - 2 184 825.

У Бразилії хворіють 3 908 272 людини, з них 121 381 летальний випадок. 268 591 пацієнт одужав. В Індії інфіковано 3 621 245 осіб, 64 469 померли.

На четвертому місці - Росія з 992 402 інфікованими і 17 128 померлими.

Нагадаємо, в Україні впродовж 30 серпня лабораторно підтвердили 2 141 випадків коронавірусу. За добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали - 380.