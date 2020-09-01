"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
Лукашенко взявся за оновлення конституції
Лукашенко взявся за оновлення конституції
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
"Слуга народу" представила команду кандидатів у мери
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
У Києві триває позачерговий з'їзд "Слуги народу" (оновлено)
У Києві триває позачерговий з'їзд "Слуги народу" (оновлено)
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Артист Філімонов "на прохання Зеленського" балотуватиметься в мери Одеси
Артист Філімонов "на прохання Зеленського" балотуватиметься в мери Одеси
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
​СБУ інсценувала вбивство IT-спеціаліста і затримала замовника
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
З 1 вересня змінюється режим роботи КПВВ на Донбасі
ГоловнаСвіт

Кількість жертв COVID-19 у світі наближається до 850 тис.

За добу у світі зафіксовано 262 тис. нових випадків захворювання.

Кількість жертв COVID-19 у світі наближається до 850 тис.
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 1 вересня у світі на коронавірус хворіють 25 405 845 людей. Жертвами COVID-19 стали 849 389 осіб, одужали - 16 745 442.

Про це свідчать дані американського Університету Джона Гопкінса.

За добу у світі зафіксовано 262 тис. нових випадків захворювання та більше 4 тис. смертей.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США - кількість інфікованих у країні досягла 6 029 695 осіб. 183 585 людей померли, вилікувалося - 2 184 825.

У Бразилії хворіють 3 908 272 людини, з них 121 381 летальний випадок. 268 591 пацієнт одужав. В Індії інфіковано 3 621 245 осіб, 64 469 померли.

На четвертому місці -  Росія з 992 402 інфікованими і 17 128 померлими.

Нагадаємо, в Україні впродовж 30 серпня лабораторно підтвердили 2 141 випадків коронавірусу. За добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали - 380.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також