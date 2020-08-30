Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду

Лідерка опозиції готова до переговорів з владою за умови звільнення затриманих протестувальників.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська має намір відновити конституцію 1994 року і сформувати тимчасовий уряд на основі чинного.

Про це російському агентству Интерфакс повідомили у її штабі в неділю, 30 серпня.

Після цього, сказали в штабі, "будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів, які й будуть проведені".

Тихановська готова до переговорів з владою країни за умови звільнення затриманих учасників політичних протестів.

"У цьому діалозі з владою, про який говорить Світлана, буде обговорюватися процедура мирної передачі влади", - зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у столиці Білорусі третю неділю поспіль відбувся багатотисячний марш протесту. Люди знову прийшли до резиденції чинного президента Олександра Лукашенка. Тільки в Мінську силовики затримали 140 осіб.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в країні тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Жертвами стали щонайменше п'ятеро осіб.

26 серпня білоруські силовики знову почали розганяти учасників мирних протестів. 28 серпня ОМОН затримав близько 50 журналістів, серед яких представники міжнародних видань Reuters, Associated Press, "Радіо Свобода", BBC, Deutsche Welle. Після перевірки документів, їх відпустили.