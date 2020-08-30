Французького підполковника заарештували за підозрою у держзраді на користь Росії

Підполковнику Сухопутних військ Франції, який проходив службу на військовій базі НАТО в Італії, пред'явили звинувачення у державній зраді на користь Росії і в передачі російським спецслужбам документів високої секретності.

Про це повідомила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, передає DW.

Військового заарештували працівники Головного управління внутрішньої безпеки (DGSI) Франції, коли він збирався повернутися в Італію після закінчення відпустки.

Його утримують під вартою у в'язниці Санте на півдні Парижа.

"Ми вжили всіх необхідних заходів обережності", - підкреслила Парлі, пославшись на секретність розслідування.

"Можу підтвердити, що старший офіцер знаходиться під судовим слідством за передачу [документів] або порушення безпеки", - додала міністр, не повідомивши, про які саме матеріали йде мова.

Нагадаємо, колишнього військового зі спецпідрозділу спеціального призначення армії США, відомого як "зелені берети", заарештували за підозрою у змові з російською розвідкою.