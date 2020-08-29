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В "Белавіа" розповіли, що буде з польотами в Україну

В компанії нагадали, що для в'їзду на територію України у іноземних громадян обов'язково повинна бути медична страховка, що покриває лікування від Covid-19.

В "Белавіа" розповіли, що буде з польотами в Україну
Фото: www.bilet.by

Національна авіакомпанія Білорусі "Белавіа" продовжить виконання рейсів в Україну після введення обмежень на в'їзд для іноземців та осіб без громадянства.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному facebook-акаунті авіакомпанії.

"Белавіа" продовжує виконання рейсів до Києва, Львова, Одеси, Харкова", - сказано в повідомленні.

"В'їзд в Україну дозволений: подружжю, батькам або дітям громадянина України; пасажирам з транзитом в Україні з документами, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб; студентам; пасажирам з видом на проживання. З повним списком ви можете ознайомитися на сайті прикордонної служби України", - пояснили представники авіаперевізника.

В компанії також нагадали, що для в'їзду на територію України у іноземних громадян обов'язково повинна бути медична страховка, що покриває лікування від Covid-19.

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборонив в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона чинна вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну можуть тільки окремі категорії іноземців.

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