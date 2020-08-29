Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів президента Білорусі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає президентські вибори у Білорусі такими, що відбулися.

Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів, пише "Інтерфакс".

"Ми визнали їх легітимність. Я привітав Олександра Лукашенка з перемогою на цих виборах", - заявив Путін.

Він відзначив, що "в світі не існує нічого ідеального", а відмова Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ від нагляду за виборами "наводить на думку, що позиція щодо цього була заготована заздалегідь".

"Білоруська влада запросила Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ взяти участь у контролі над виборами. Що ж вони не приїхали? І це зразу наводить на думку, що вже була заготована позиція щодо результатів цих виборів. Тому що хтось може сумніватися в результатх, але в мене є підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумніваються, були абсолютно чесними", - заявив він.

Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Канада також не визнає офіційних результатів президентських виборів і закликає Білорусь провести нові.

Окрім того, не визнають офіційних результатів виборів президента Білорусі голови держав і урядів країн Європейського Союзу.