У Хабаровську понад тисяча мешканців вийшла на антикремлівський мітинг

У Хабаровську на площі Леніна понад тисяча мітингувальників провела антикремлівську акцію.

Вони протестують через реакцію президента РФ Володимира Путіна на регіональну кризу, а також на отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це пише Reuters.

Протестувальники скандували: "Путін, випий чаю", оскільки повідомлялося про те, що в день отруєння Навальний пив тільки чай.

Також учасники акції висловлюють підтримку колишньому губернатору Сергію Фургалу, який заарештований за підозрою в організації убивств підприємців у 2004-2005 роках. Мітингувальники вважають цю справу політично вмотивованою.

Як пише місцеве ЗМІ "DV Новости", мерія нарахувала близько 1200 протестувальників.

Фото: dvnovosti.ru

Нагадаємо, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

28 серпня у клініці повідомили, що симптоми холінергічного кризу, спричиненого пригніченням холінестерази, зменшуються. Навальний досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії у штучній комі та на штучній вентиляції легень. Стан його здоров'я залишається серйозним, без гострої небезпеки для його життя.