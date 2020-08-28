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Координаційна рада не виключає участь Білорусі в Люблінському трикутнику

"Білорусь повинна виходити зі своїх прагматичних інтересів".

Координаційна рада не виключає участь Білорусі в Люблінському трикутнику
Павел Латушко
Фото: EPA/UPG

У разі приходу до влади в Білорусі нової політичної еліти не виключена її участь в Люблінському трикутнику.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Павло Латушко.

"Білорусь повинна брати участь у всіх міжнародних багатосторонніх форматах, які відповідають її прагматичним інтересам. Але це рішення буде приймати політична еліта, яка прийде до влади і буде реалізовувати свої політичні пріоритети", - сказав Павло Латушко.

На його думку, прагматичним інтересам Білорусі відповідають хороші відносини як зі східним, так і з західним сусідом.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутовіч і Лінас Лінкявічюс 28 липня в Любліні підписали декларацію про створення "Люблінського трикутника".

Учасники "трикутника" координуватимуть дії для захисту міжнародного права в умовах російської агресії проти України в тристоронньому форматі і за участю НАТО, ООН, ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

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