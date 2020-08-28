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У Координаційній раді Білорусі вважають військове вторгнення РФ нездійсненним

За словами Латушка, це не відповідає геополітичному інтересу РФ.

У Координаційній раді Білорусі вважають військове вторгнення РФ нездійсненним
Павел Латушко
Фото: EPA/UPG

Пряме військове вторгнення Росії в Білорусь не є чимось реальним і здійсненним, вважає член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Павло Латушко.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

За словами політика, інтервенція не відповідає економічним і геополітичним інтересам Російської Федерації.

"На жаль, у сучасній історії на прикладі України ми бачимо негативні факти. Але навряд чи сьогодні можна уявити, що економіка Росії дозволить такі серйозні фінансові вливання. Адже якщо ми гіпотетично розглянемо таку опцію, як військове втручання, то після нього необхідно буде витрачати чималі гроші на стабілізацію ситуації", - сказав Павло Латушко.

Він зазначив, що білоруси негативно сприймуть подібні дії з боку РФ. Латушко вважає, що це завдасть значної шкоди взаєминам двох держав.

"Наші громадяни це негативно сприймуть. То ж я не вважаю пряме військове вторгнення Росії чимось реальним і здійсненним", - заявив Латушко.

Водночас член Координаційної ради вважає, що нині російське керівництво підтримує чинну білоруську адміністрацію.

"Дії, які ми бачимо з боку Росії, свідчать про те, що вона підтримує чинну владу. Заяви, що лунають з вуст офіційних представників Кремля, також підтверджують це. Разом з тим у своїх заявах офіційна влада РФ також говорить про важливість внутрішньополітичного діалогу. І ми знаємо, що РПЦ теж заявила про необхідність діалогу всередині нашого суспільства. Ця теза важлива для нас", - додав він.

Нагадаємо, на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка Росія сформувала резерв із числа співробітників правоохоронних органів. При цьому президент РФ Володимир Путін зазначив, що Мінськ і Москва домовилися, що "не будуть його задіювати, поки ситуація не вийде з-під контролю".

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