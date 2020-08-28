Фахівці Charite повідомили про стан Навального

Російський політик досі перебуває у комі, але загрози для його життя нема.

Німецькі лікарі повідомили про стан російського опозиційного політика Олексія Навального, який з минулих вихідних перебуває у берлінській клініці Charite.

Відповідно до релізу на сайті клініки, стан здоров’я Навального стабільний.

"Симптоми холінергічного кризу, спричиненого пригніченням холінестерази, зменшуються. Пацієнт досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії у штучній комі та на штучній вентиляції легень. Стан його здоров'я залишається серйозним, без гострої небезпеки для його життя", - йдеться у повідомленні.

Будь-які довгострокові наслідки важкого отруєння пацієнта все ще не передбачувані, вважають німецькі фахівці.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він всеж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.