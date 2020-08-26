​США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального

Сполучені Штати Америки попередили Росію про жорсткі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння Олексія Навального.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Заступник держсекретаря США Стівен Біган на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим повідомив, що в разі доведення того, що Навального отруїли, "Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США у 2016 році". Його словам цитуються у заяві МЗС Росії.

Європейські лідери також засудили спробу отруєння Навального і закликали російську владу провести ретельне розслідування. Політики ЄС нагадали отруєння Олександра Литвиненка і замах на Сергія Скрипаля в Британії і закликали до введення нових санкцій проти Москви.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він всеж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Зараз Навальний знаходиться в комі в берлінській клініці "Шаріте", фахівці якої говорять, що він був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.