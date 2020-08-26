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​США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального

Европейські лідери закликали РФ провести розслідування.

​США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки попередили Росію про жорсткі санкції, якщо підтвердиться версія про причетність російської влади до отруєння Олексія Навального.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Заступник держсекретаря США Стівен Біган на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим повідомив, що в разі доведення того, що Навального отруїли, "Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США у 2016 році". Його словам цитуються у заяві МЗС Росії.

Європейські лідери також засудили спробу отруєння Навального і закликали російську владу провести ретельне розслідування. Політики ЄС нагадали отруєння Олександра Литвиненка і замах на Сергія Скрипаля в Британії і закликали  до введення нових санкцій проти Москви.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом  - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення  за кордон на лікування, а 22 серпня він всеж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Зараз Навальний знаходиться в комі в берлінській клініці "Шаріте", фахівці якої говорять, що він був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування

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