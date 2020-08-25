Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"

Російська група S7, яка викупила проект, замовила на українському "Південмаші" 12 ракет "Зеніт" і планувала відновити пуски з плавучої платформи в кінці 2019 року.

Російський уряд таки не надало дозволу на поставку російських ракетних двигунів для українських ракет "Зеніт", які планували використовувати нові власники проекту "Морський старт" (Sea Launch).

Про це повідомляє "БізнесЦензор".

Раніше російська група S7, яка викупила проект, замовила на українському "Південмаші" 12 ракет "Зеніт" і планувала відновити пуски з плавучої платформи в кінці 2019 року.

Однак, компанія була змушена відкласти початок пусків через відсутність дозволу на поставку російських двигунів для ракет, хоча S7 купувала плавучий космодром у "Роскосмосу" з обіцянкою від влади РФ, що з цим проблем не буде. S7 також домовилася з урядом США про продовження пусків.

В результаті S7 довелося відмовитися від пусків в очікуванні завершення розробки нової російської ракети "Союз-5", яка повинна з'явитися в 2023 році. Оскільки з території США запускати російську ракету не можна, то весь комплекс довелося перегнати через Тихий океан в Приморський край РФ.

Зараз через коронавірус група S7, основний прибуток якої приносила однойменна авіакомпанія, зазнає фінансових труднощів і розглядає можливість демонтажу комплексу, утримання якого обходиться у $20 млн на рік.

За даними джерел, влітку уряд РФ доручив "Росатому" і "Роскосмосу" підготувати пропозиції щодо розвитку проекту. Для цього російські держкомпанії можуть викупити його у поточного власника.

Нагадаємо, в березні минулого року повідомлялося, що S7 Space вирішила розірвати контракт з українським підприємством "Південмаш" на виробництво 12 ракет-носіїв "Зеніт" для запусків з плавучого космодрому "Морський старт". Єдиний старт "Зеніта" в 2013 році завершився падінням в океан. З 2014 року запуски в рамках проекту "Морський старт" були припинені.

У травні 2019 року повідомлялося, що українське конструкторське бюро "Південне" розробило космічну ракету-носій середнього класу "Маяк-3.9S", яка, як стверджується, за своїми характеристиками серйозно перевершує базову ракету сімейства "Зеніт" радянських і пострадянських часів.