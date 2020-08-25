Також у вагонах продовжують встановлювати камери відеоспостереження.

"Укрзалізниця" розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів силами власної воєнізованої охорони.

Про це повідомив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик.

"На першому етапі працівники воєнізованої охорони супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів. Надалі їх перелік буде збільшено", - сказав він.

Зокрема, охоронці будуть їздити в поїздах №10/9 Маріуполь - Київ, №29/30 Київ - Ужгород, №38/37 Київ - Запоріжжя, №49/50 Київ - Трускавець, №63/64 Харків - Київ, №79/80 Дніпро - Київ, №92/91 Львів - Київ, №102/101 Київ - Херсон, №106/105 Одеса - Київ, №136/135 Київ - Покровськ.

Співробітники охорони перед кожним рейсом проходитимуть інструктаж. Також вони будуть забезпечені спеціальною формою одягу та знаками розрізнення.

Планується що на старті проєкту у ньому будуть задіяні до 40 співробітників воєнізованої охорони щоденно.

Також "УЗ" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеоспостереження. Наразі вони встановлені майже у третині вагонів, які задіяні у перевезеннях.

Нагадаємо, у 2014 році в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і працювати в поїздах.

31 липня в потязі "Маріуполь-Київ" уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу. Після цього випадку Юрик заявив, що для безпеки пасажирів необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції.

У березні поліція розпочала супровід пасажирських поїздів на двох маршрутах. Таке рішення було прийняте через збільшення випадків насильства у поїздах.