В зоні ООС двоє українських військових підірвалися на вибухівці

Сьогодні, 25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше командування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повідомило про загибель старшого лейтенанта Володимира Рудика.

За офіційними повідомленнями пресцентру штабу ООС, бойових втрат у лавах українських військових не було від початку режиму припинення вогню - з 27 липня.