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У середу в Києві дощитиме, до +24

На заході та в Криму - без опадів.

У середу в Києві дощитиме, до +24
Фото: EPA/UPG

У середу, 26 серпня, в Києві мінлива хмарність, уночі помірний, часом сильний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 22 ... + 24 градуси.

Про повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, удень + 21 ... + 26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8 ... + 13 градусів, удень + 16 ... + 21 градус.

У Моршині без опадів, температура вночі + 11 ... + 13 градусів, удень + 23 ... + 25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, удень + 23 ... + 25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, удень + 23 ... + 25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, уночі помірний, місцями сильний дощ, удень без опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях місцями дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, удень + 21 ... + 26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі дощ, удень без опадів, тільки в Полтавській області місцями дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, удень + 22 ... + 27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, удень + 26 ... + 31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 15 ... + 20 градусів, удень + 26 ... + 31 градус.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 15 ... + 20 градусів, удень + 26 ... + 31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 17 ... + 19 градусів, удень + 27 ... + 29 градусів.

25 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.

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Джерело: "Українські новини"
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