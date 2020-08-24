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У Києві в акціях до Дня Незалежності взяли участь 20 тис. людей

Святкування пройшли спокійно.

У Києві в акціях до Дня Незалежності взяли участь 20 тис. людей
Фото: Макс Требухов

У Києві в акціях до Дня Незалежності взяли участь 20 тис. людей. Про це повідомили у Національній поліції.

"Всі масові заходи у столиці пройшли спокійно. Правопорушень допущено не було", - йдеться у повідомленні.

До патрулювання залучали 4,5 тисячі правоохоронців - працівників Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців Національної гвардії.

На посилений варіант служби підрозділи МВС перейшли 22 серпня.

Нагадаємо, 24 серпня в столиці пройшли святкові заходи до Дня незалежності. На Софійській площі провели офіційні урочистості та концерт. На Хрещатику та Майдані відбувся Марш захисників, у якому взяли участь ветерани російсько-української війни.

Удень до поліції надійшли повідомлення про замінування низки об’єктів у Києві, серед них Майдан Незалежності, станція метро "Хрещатик", аеропорт "Київ", мережа магазинів, два мости, торговий центр. Вибухівку не знайшли.

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