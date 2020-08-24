Люди скандують "Шукайте справжніх убивць", "Свободу політв'язням" і "Досить брехні".

Фото: Макс Требухов

Кілька сотень учасників Маршу захисників рушили з Майдану Незалежності до Офісу президента. Вони вимагають звільнити з-під варти підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, а також Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, які перебувають під домашнім арештом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Учасники акції тримають національну символіку, банери з гаслами Free Riff, Free Kuzmenko і Free Dugar. На чолі колони несли банер "Муки невинних провокують повстання". Є представники полку "Азов" і "Національного корпусу".

Люди скандують "Шукайте справжніх убивць", "Свободу політв'язням" і "Досить брехні".

О 17.00 активісти планують піти до Офісу генпрокурора і провести там ніч напередодні суду щодо зміни запобіжного заходу Антоненку.

Нагадаємо, суд залишив під вартою підозрюваного в справі Шеремета Андрія Антоненка до 13 вересня.