Ветерани російсько-української війни проводять Марш Незалежності в центрі Києва.
Хода почалася об 11.00 з парку Шевченка. Марш пройшов Хрещатиком до Майдану Незалежності.
Учасники ходи також планують вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. На Майдані Незалежності на 14.00 заплановане віче.
Люди одягнені у національний одяг, тримають українські прапори. Є також активісти з біло-червоно-білими білоруськими стягами.
В окрему колону стали військові капелани.
Марш незалежності або Марш захисників Вітчизни на День Незалежності проводять в Україні вдруге як альтернативу офіційним державним заходам. Минулоріч ходу відвідало більше людей, ніж офіційні урочистості.
Нагадаємо, під час промови президент Володимир Зеленський пояснив, чому на День Незалежності в Україні не проводять військовий парад. Президент вважає, що місце військової техніки зараз на сході.