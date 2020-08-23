На День Незалежності в Україні прогнозують короткочасні дощі та грози

У Києві - до +25 градусів.

24 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі +16 .. + 18, вдень +23 .. + 25. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, вітер північно-західний, 3-8 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура вночі +12 .. + 18, вдень +20 .. + 27.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9 .. + 14, вдень +15 .. + 20. У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +14 .. + 16, вдень +24 .. + 26. У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +14 .. + 16, вдень +24 .. + 26. У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +15 .. + 17, вдень +23 .. + 25.

На півночі мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, вітер північно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі +13 .. + 18, в Чернігівській і Сумській +9 .. + 14; вдень +21 .. + 28.

У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі +11 .. + 18, на Полтавщині +9 .. + 14; удень +25 .. + 32.

На сході мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі +6 .. + 14, вдень + 26 .. + 32.

На півдні - мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі +13 .. + 20, у Запорізькій області + 11 ... + 16; удень +26 .. + 32.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м / с. Температура вночі +13 .. + 18, вдень +27 .. + 32. В Ялті - без опадів, температура вночі +15 .. + 17, вдень +29 .. + 31.

23 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26 градусів; в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.