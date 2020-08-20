​У п'ятницю в Києві до +29, вдень короткочасний дощ

У п'ятницю, 21 серпня, в Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +19 градусів, удень +27... +29 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13... +19 градусів, вдень +23 ... +29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9... +14 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12... +19 градусів, вдень +23... +29 градусів, у Сумській області +21... +26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Полтавській і Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14... +20 градусів, вдень +28... +35 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +26... +31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області короткочасні дощі з грозами, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +21 градус, вдень +24... +31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16... +22 градуси, вдень +30... +35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17... +22 градуси, вдень +30... +35 градусів.

20 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22... +26 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.