У вівторок дощитиме лише в західних областях

У столиці без опадів, +29...+31.

У вівторок, 18 серпня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +29...+31 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +20...+25 градусів.

У Моршині та Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +14...+17 градусів, удень +26...+28 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +26...+31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +27...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, удень +27...+29 градусів.

17 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +22...+24 градуси, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.