Стратегія усвідомлених покупок: як купувати тільки те, що потрібно?

Якщо після походу в магазин або придбання бажаної речі немає відчуття задоволення, значить, гроші були витрачені даремно, а куплені товари або послуги не потрібні. Це думка тих, хто дотримується стратегії усвідомлених покупок.

Що таке «стратегія усвідомлених покупок»? І як її правила допоможуть отримувати радість від кожної покупки, особливо якщо ви збирали на неї кілька місяців або оформили для цього кредит на карту.

Навіщо потрібно дотримуватися стратегії усвідомлених покупок?

За статистикою маркетингових агентств, у 2020 році сума покупок користувачів в інтернеті складе 2+ трлн доларів США. І це тільки 20% від загального обсягу світових продажів.

Але за опитуваннями Google, тільки 59% людей з 35000 опитаних, залишаються задоволені покупками. З них:

● 7% оцінюють покупку «відмінно»,

● решта — «добре» або «задовільно».

Як не опинитися в списку незадоволених? Відповідь криється в правилах стратегії усвідомлених покупок.

Що таке «стратегія усвідомлених покупок»?

Стратегія усвідомлених покупок — правила, які допомагають дисциплінувати процес придбання товарів і оплату послуг. Її мета:

● економити бюджет;

● допомогти купувати раціонально і тільки потрібні речі;

● відмовлятися від імпульсивних покупок.

Стратегія усвідомлених покупок: 5 правил

Користувачі діляться у форумах і соцмережах десятками правил стратегій усвідомлених покупок, але основними з них є 5.

1. Почекати 24 години перед покупкою акційного товару

Важливо дати собі добу, щоб подумати про необхідність придбання товару або послуги, навіть якщо дія «супервигідної» пропозиції обмежена.

Виняток із правила — якщо терміново знадобилося купити товари або оплатити послуги, без яких складно обходитися (наприклад, придбання взуття або ремонт ноутбука). І якщо бюджет не може покрити ці витрати просто зараз — можна оформити кредит без довідки про доходи та отримати до 20000 грн на карту.

2. Відмовитися від рекламних розсилок

Щодня на електронну пошту, в месенджери і соціальні мережі приходять десятки рекламних розсилок з акційними пропозиціями на товари і послуги. І багато з них оформлені так, що бажання купити виникає саме собою. Але щоб уникнути спокуси зробити імпульсивну покупку, краще відмовитися від подальших рекламних розсилок.

3. Планувати великі покупки за 1-2 місяці і дотримуватися плану

Дорогі покупки без шкоди бюджету варто планувати за 1-2 місяці. Але ще важливіше — дотримуватися цього плану і не намагатися зробити покупку раніше від визначеного терміну (наприклад, у перший тиждень зарплати).

4. Ходити в магазин тільки зі списком покупок

Згідно з дослідженнями соціологів, ті, хто ходить у магазин зі списком покупок, витрачають бюджет раціональніше на 60%.

5. Купив нову річ — віддай стару

Купуючи нову річ, часто забуваєш про старі. Тому після обновки варто переглянути гардероб і продати через інтернет (віддати в соцслужби) те, що носити вже не будеш.