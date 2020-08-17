Окружний адмінсуд просять скасувати продаж київського готелю "Дніпро"

Позивачка просить суд зупинити дію наказу та заборонити Фонду держмайна проводити приватизацію цього об’єкта.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправним і скасування наказу Фонду державного майна, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".

Про це повідомляють на сайті ОАСК.

Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивачка просить суд зупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна вчиняти будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об’єкта.

На її думку, зазначений наказ був прийнятий із порушенням норм чинного законодавства, є протиправним і підлягає скасуванню.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 15 липня Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". Згідно з умовами конкурсу, після продажу готель має зберегти слово "Дніпро" в назві і категорію не нижче за "чотири зірки". Також інвестор зобов'язаний зберегти колектив готелю.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що вартість готелю перевершила всі очікування, адже вона в 14 разів вища від початкової ціни.

Згодом стало відомо, що готель "Дніпро" у Києві купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планують великий кіберспортивний проєкт.