Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць

Вона була продюсеркою фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого й активно підтримувала ув'язненого Олега Сенцова.

У неділю, 16 серпня, померла громадська діячка, директорка програми імені Фулбрайта в Україні Марта Коломиєць.

Про це повідомив поет і видавець Іван Малкович у facebook.

Видавець відзначив, що Марта Коломиєць, будучи визначною громадською і суспільною діячкою, водночас була "наділена зовсім неформальним даром здружувати і зріднювати людей з різних континентів, огортаючи їх своєю турботливою увагою".

Марта Коломиєць - голова Правління "Українського жіночого фонду", журналістка видання "Ukrainian Weekly" (1991 - 1998), журналістка і співробітниця низки програм з освіти, реформ місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та розвитку громадянського суспільства, що фінансувалися урядом США.

Разом з чоловіком, Данилом Яневським, була продюсером фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого. Активно підтримувала незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.