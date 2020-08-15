У штабі ООС повідомили, що на Донбасі зберігається режим тиші

ЗСУ продовжують виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. 20-ту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначається у повідомленні.

У штабі наголосили, ЗСУ продовжують виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч.

Також у зоні ООС виконуються й завдання й інші підрозділи. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько 6 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 48 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Проводяться роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 серпня, українські військовослужбовці зафіксували чотири ворожі обстріли на Донбасі. Також повідомлялося про те, що бойовики облаштовують позиції.