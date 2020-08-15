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У полоні в ОРДЛО перебувають 235 осіб, - СБУ

Українців незаконно позбавили волі проросійські терористи.

У полоні в ОРДЛО перебувають 235 осіб, - СБУ
Фото: 1in.am

У полоні бойовиків терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" станом на 14 серпня перебувають 235 осіб. Про це повідомила СБУ на запит Радіо Свобода.

"Питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України", - зазначили в СБУ.

Станом на 30 квітня, згідно даних Служби безпеки, незаконно позбавленими волі на окупованих територіях Донбасу вважалися 241 людей, а на початку 2020 року - 184.

Нагадаємо, у середині липня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що черговий обмін утримуваними особами відбудеться найближчим часом

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

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