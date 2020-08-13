Перше засідання ТКГ з Кравчуком відбудеться 18 серпня

Попри останні події в Білорусі, наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відбудеться 18 серпня, і на ньому розглядатимуться важливі питання.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ в місті Борисполі Київської області.

"Я впевнений, що процес (переговорів у Мінському форматі. – Ред.) не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Макаровича Кравчука", - цитує главу держави його пресслужба.

Володимир Зеленський зазначив, що серед головних питань, які розглядатимуть на найближчому засіданні ТКГ, - продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб.

"Ми до ОБСЄ вже передали новий список (осіб для взаємного звільнення, - Ред.). ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі Україна – Росія – ОБСЄ у Тристоронній групі, коли може технічно робитися обмін", – зазначив президент.

Глава держави зауважив, що на засіданні ТКГ також розглянуть питання розмінування територій і безпекові питання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 30 липня 2020 року підписав указ, згідно з яким перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ.