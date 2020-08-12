"Слуга народу" визначилася з датою проведення з’їзду

З'їзд відбудеться не 21-го, як повідомлялося раніше, а 29 серпня.

Політична партія "Слуга народу" проведе з'їзд не 21-го, як повідомлялося раніше, а 29 серпня.

Таке рішення, яке пресслужба партії вважає "символічним", 12 серпня ухвалила Вища рада партії.

"Символічне тому, що саме в цей день рік тому Верховна Рада нового 9-го скликання увійшла до зали парламенту і розпочала свою роботу", - зазначається в повідомленні на сторінці партії у фейсбуці.

На з’їзді буде презентовано програму партії, а також представлено кандидатів на вибори мерів обласних центрів, а також на довибори у Верховну Раду по 208 округу в Чернігівській області.

Попередні з'їзди "Слуги народу" відбулися 10 листопада 2019 року та 15 лютого 2020 року.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори, де будуть вибирати мерів і депутатів місцевих рад. Також цього дня виборці округу №208 у Чернігівській області повинні обрати нового депутата Верховної Ради замість Валерія Давиденка, який загинув від вогнепального поранення у травні.