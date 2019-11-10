Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология

В воскресенье, 10 ноября прошёл первый этап съезда партии «Слуга народа» . Спикера ВР Дмитрия Разумкова на посту главы партии ожидаемо заменил первый замглавы фракции Александр Корниенко , поставивший задание «быть секси партией и возбуждать кандидатов». О подробностях съезда – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Пикет и фуршет

За час до съезда провластной партии в полдень «Слуги народа» начали собираться в столичном офисном центре «Парковый». На входе их встретили предприниматели, протестующие против введения кассовых аппаратов, приветствовавших представителей партии власти криками: «Позор!» и плакатами: «Я не лох, SaveФОП», «Президент, держи слово», «Отменить убийственные законы 128-9 и 129-9 о введении кассовых аппаратов».

Фото: Съезд партии пикетируют предприниматели

В перепалку с пикетчиками вступил нардеп Никита Потураев, в эмоциях доказывающий пользу нашумевших законов. В это время остальные «слуги» выстраивались в очередь для регистрации и получения зелёных картонных табличек «Мандат делегата» для голосования.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В кулуарах съезда глава фракции в парламенте Давид Арахамия в привычной для него спортивной форме и кроссовках рассказывал журналистам, что «никакого раскола в партии нет» – несмотря на несколько последних скандалов.

Арахамия признал: «Во фракции просто есть люди, приближенные к разным орбитам влияния... Да, у нас есть дискуссии. Но когда мы возвращаемся в зал заседаний парламента, то голосуем вместе». В то же время, он подчеркнул, главные вопросы на повестке дня для «Слуги народа» – это сохранение монобольшинства в Раде: «Ведь кроме фракции «Голос», я вам признаюсь, нам выставляют такие условия, которые я бы назвал чертяцкими. Ну, это когда требуют взамен что-то, должности и так далее», – откровенничал Арахамия, допустив, что эта «Рада на 75% все-таки не досидит до конца».

Второе задание для партии, по его словам, это подготовка к местным выборам. А что касается съезда, то интриги нет. Новым главой «единогласно, как в Советском Союзе, будет избран Александр Корниенко», – спойлерил он.

Фото: Анна Стешенко

Корниенко в явно добром расположении духа ещё до начала мероприятия пообещал прессе создать структуру партии в регионах именно для местных выборов по всей стране «после завершения децентрализации..., например, в конце весны».

Что же касается возможной «чистки» в рядах партии, то, по мнению Корниенко, это не актуально. Начиная с сомнительной «сахарной» переписки депутата Медяника, заканчивая секс-скандалом Яременко и перепиской Тищенко и того же Яременко с пранкером. Впрочем, судьба любвеобильного главы внешнеполитического комитета Рады Яременко, как анонсировал Корниенко, будет решаться на заседании фракции в понедельник.

Фото: Макс Требухов

«Регламентный комитет должен дать разъяснения (рассмотреть заявление Яременко о сложении полномочий руководителя комитета, – LB.ua). Но я не думаю, что это повод для сложения мандата», – считает он.

Хотя источники LB.ua утверждают, что руководство «Слуги» таки приняло решение снимать Яременко с поста главы комитета – чтобы, пусть частично, минимизировать недовольство избирателей.

«А вообще, все эти переписки – это так себе, накидал скриншотиков... И это создаёт скандалы, которые мы уже не один пережили в партии... Ну, это следствие диджитализации, которую мы запустили», – уверен Корниенко.

В это время в фойе «Паркового», где «слуг» и гостей съезда кормили печеньем с безалкогольными напитками, появился один из фигурантов такого скандала – бывший ресторатор и депутат Николай Тищенко. На все попытки прессы выяснить подлинность переписки с «Джокером-Рябошапкой» он то и дело повторял, что «стране нужны перемены», «журналисты – это четвёртая власть и я вас люблю».

Рядом комментарии раздавал ещё один депутат-мажоритарщик Максим Поляков, который жаловался, что «нас (группу, которую называют близкой к Коломойскому, – LB.ua) не пригласили на съезд».

«Но мы пришли посмотреть, хотя не можем голосовать... Хоть и заблаговременно написали заявления о вступлении в партию (вместе с Александром Дубинским и Максимом Бужанским, которые постоянно критикуют руководство «Слуги народа» и Кабмин Гончарука, – LB.ua). Плюс мы не остановимся в сборе подписей за увольнение Рябошапки. Уже собрано 20 подписей «за». И во вторник в Раде я продолжу собирать их в подписных листах», – пообещал он.

Фото: Анна Стешенко Максим Поляков

«Повторить результат на местных выборах»

Сам съезд с опозданием на 15 минут открыл ранее ведущий Евровидения, а сегодня народный депутат Александр Скичко.

После традиционных процедурных моментов с созданием счетной и мандатных комиссий, слово взял «уходящий» глава партии – Дмитрий Разумков.

Он напомнил всем, что партия создавалась «с колес».

«И мы получили результат. Это 72% поддержки президента на выборах и мы помним парламентские выборы. Это результат, которого не было не только у нас, но и в Европейском Союзе. Это, в том числе, заслуга партии», – не без пафоса выступал он.

Все это, по прогнозу спикера, должно создать основы «для повторения такого же результата на местных выборах».

Фото: Макс Требухов

Далее один из 15 замов главы фракции Артём Культенко предложил на пост нового главы Александра Корниенко, а зал взорвался бурными овациями. На что Корниенко отреагировал не без иронии: «Как неожиданно... Ну, раз других претендентов нет, то я обязан принять это предложение».

Во вступительной речи перед голосованием Корниенко озвучил ряд реальных электоральных вызовов и угроз для партии.

«Мы осуществили электоральную революцию вместе с президентом Зеленским. И это тоже заслуга партии. Но нам нужно двигаться дальше и перед нами стоят серьезные вызовы... На кону – судьба страны... Потеряем ли мы этот исторический шанс – зависит от нас... Власть – это не депозит, который прирост дивиденды, власть – это кредит, по которому мы ежедневно должны платить большие проценты», – предупредил он.

Фото: Макс Требухов

И тут наступил час вопросов от делегатов. Первым микрофон в зале взял Александр Дубинский, что Корниенко с улыбкой прокомментировал: «Я так и знал» (в своём телеграмм канале Дубинский, не подбирая цензурную лексику, перманентно критикует Корниенко и других лидеров «слуг», – LB.ua). На вопрос, когда же партия приступит к формированию областных партийных ячеек и не будет ли коррупционных рисков в этом процессе (в соцсетях Дубинский прямо пишет о продаже депутатских мандатов на выборах, – LB.ua), Корниенко ответил, что следующий этап съезда должен состояться до 15 февраля, а состав партийный ячеек будет определяться прозрачно.

Нардеп Евгений Шевченко (прославился своим интервью российскому телеканалу с громкими заявлениями о мешающих власти «радикалах», – LB.ua) спросил у Корниенко об идеологической направленности партии.

«Так мы либералы или радикалы?.. И какой будет политика партии по возвращению Донбасса?», – поинтересовался он, что многих присутствующих вынудило напрячься.

Новый глава партии обтекаемо обозначил: «Мы должны прийти к такой идеологической составляющей программы, чтобы для всех членов это было компромиссом». При этом не назвал происходящее на Востоке войной, а лишь «конфликтом, решение которого должно быть дипломатическим путём».

Уже после съезда в ходе брифинга Корниенко уточнил: «Идеология у нас либертарианская. Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Либеральные идеи не всеми депутатами поддерживаются, надо искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями».

Фото: Макс Требухов

Последний вопрос задал «раскольник» Поляков, пригласивший Корниенко на полиграф. «Чтобы вы там ответили: продавали ли вы места в партийных списках на парламентских выборах», – предложил мажоритарщик. В ответ Корниенко все также сдержанно предложил: «Завтра утром, в 9-00 вместе отправимся в САП, где вы дадите все показания о том, что озвучили. Если в рамках расследования нужно будет пройти полиграф, то нет проблем».

И «вишенка на торте». Под занавес выступления перед назначением Корниенко поставил всем «слугам» пикантное задание на весенние выборы. «Если мы к тому времени не сорвём рейтинг скандалами и интригами, то партийный лифт будет работать... Наша партия должна быть секси, как говорит наш Миша Федоров (вице-премьер по информационной трансформации, – LB.ua)... Чтобы наши кандидаты возбуждали», – с улыбкой закончил Корниенко, а по залу прокатился смех.

На съезде приняли в ряды «Слуги народа» порядка 30 новых членов. Партийные билеты получили Николай Тищенко, Александр Скичко и даже скандальная группа – Дубинский-Бужанский-Поляков. Последний после съезда в разговоре с LB.ua, объяснил, что «они по-другому сделать не могли, мы же публично повесили свои заявления о желании войти в партию». «Вот теперь будем наводить порядки», – с прищуром говорил он.