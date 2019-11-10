Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология

Пикет и фуршет
За час до съезда провластной партии в полдень «Слуги народа» начали собираться в столичном офисном центре «Парковый». На входе их встретили предприниматели, протестующие против введения кассовых аппаратов, приветствовавших представителей партии власти криками: «Позор!» и плакатами: «Я не лох, SaveФОП», «Президент, держи слово», «Отменить убийственные законы 128-9 и 129-9 о введении кассовых аппаратов».
В перепалку с пикетчиками вступил нардеп Никита Потураев, в эмоциях доказывающий пользу нашумевших законов. В это время остальные «слуги» выстраивались в очередь для регистрации и получения зелёных картонных табличек «Мандат делегата» для голосования.
В кулуарах съезда глава фракции в парламенте Давид Арахамия в привычной для него спортивной форме и кроссовках рассказывал журналистам, что «никакого раскола в партии нет» – несмотря на несколько последних скандалов.
Арахамия признал: «Во фракции просто есть люди, приближенные к разным орбитам влияния... Да, у нас есть дискуссии. Но когда мы возвращаемся в зал заседаний парламента, то голосуем вместе». В то же время, он подчеркнул, главные вопросы на повестке дня для «Слуги народа» – это сохранение монобольшинства в Раде: «Ведь кроме фракции «Голос», я вам признаюсь, нам выставляют такие условия, которые я бы назвал чертяцкими. Ну, это когда требуют взамен что-то, должности и так далее», – откровенничал Арахамия, допустив, что эта «Рада на 75% все-таки не досидит до конца».
Второе задание для партии, по его словам, это подготовка к местным выборам. А что касается съезда, то интриги нет. Новым главой «единогласно, как в Советском Союзе, будет избран Александр Корниенко», – спойлерил он.
Корниенко в явно добром расположении духа ещё до начала мероприятия пообещал прессе создать структуру партии в регионах именно для местных выборов по всей стране «после завершения децентрализации..., например, в конце весны».
Что же касается возможной «чистки» в рядах партии, то, по мнению Корниенко, это не актуально. Начиная с сомнительной «сахарной» переписки депутата Медяника, заканчивая секс-скандалом Яременко и перепиской Тищенко и того же Яременко с пранкером. Впрочем, судьба любвеобильного главы внешнеполитического комитета Рады Яременко, как анонсировал Корниенко, будет решаться на заседании фракции в понедельник.
«Регламентный комитет должен дать разъяснения (рассмотреть заявление Яременко о сложении полномочий руководителя комитета, – LB.ua). Но я не думаю, что это повод для сложения мандата», – считает он.
Хотя источники LB.ua утверждают, что руководство «Слуги» таки приняло решение снимать Яременко с поста главы комитета – чтобы, пусть частично, минимизировать недовольство избирателей.
«А вообще, все эти переписки – это так себе, накидал скриншотиков... И это создаёт скандалы, которые мы уже не один пережили в партии... Ну, это следствие диджитализации, которую мы запустили», – уверен Корниенко.
В это время в фойе «Паркового», где «слуг» и гостей съезда кормили печеньем с безалкогольными напитками, появился один из фигурантов такого скандала – бывший ресторатор и депутат Николай Тищенко. На все попытки прессы выяснить подлинность переписки с «Джокером-Рябошапкой» он то и дело повторял, что «стране нужны перемены», «журналисты – это четвёртая власть и я вас люблю».
Рядом комментарии раздавал ещё один депутат-мажоритарщик Максим Поляков, который жаловался, что «нас (группу, которую называют близкой к Коломойскому, – LB.ua) не пригласили на съезд».
«Но мы пришли посмотреть, хотя не можем голосовать... Хоть и заблаговременно написали заявления о вступлении в партию (вместе с Александром Дубинским и Максимом Бужанским, которые постоянно критикуют руководство «Слуги народа» и Кабмин Гончарука, – LB.ua). Плюс мы не остановимся в сборе подписей за увольнение Рябошапки. Уже собрано 20 подписей «за». И во вторник в Раде я продолжу собирать их в подписных листах», – пообещал он.
«Повторить результат на местных выборах»
Сам съезд с опозданием на 15 минут открыл ранее ведущий Евровидения, а сегодня народный депутат Александр Скичко.
После традиционных процедурных моментов с созданием счетной и мандатных комиссий, слово взял «уходящий» глава партии – Дмитрий Разумков.
Он напомнил всем, что партия создавалась «с колес».
«И мы получили результат. Это 72% поддержки президента на выборах и мы помним парламентские выборы. Это результат, которого не было не только у нас, но и в Европейском Союзе. Это, в том числе, заслуга партии», – не без пафоса выступал он.
Все это, по прогнозу спикера, должно создать основы «для повторения такого же результата на местных выборах».
Далее один из 15 замов главы фракции Артём Культенко предложил на пост нового главы Александра Корниенко, а зал взорвался бурными овациями. На что Корниенко отреагировал не без иронии: «Как неожиданно... Ну, раз других претендентов нет, то я обязан принять это предложение».
Во вступительной речи перед голосованием Корниенко озвучил ряд реальных электоральных вызовов и угроз для партии.
«Мы осуществили электоральную революцию вместе с президентом Зеленским. И это тоже заслуга партии. Но нам нужно двигаться дальше и перед нами стоят серьезные вызовы... На кону – судьба страны... Потеряем ли мы этот исторический шанс – зависит от нас... Власть – это не депозит, который прирост дивиденды, власть – это кредит, по которому мы ежедневно должны платить большие проценты», – предупредил он.
И тут наступил час вопросов от делегатов. Первым микрофон в зале взял Александр Дубинский, что Корниенко с улыбкой прокомментировал: «Я так и знал» (в своём телеграмм канале Дубинский, не подбирая цензурную лексику, перманентно критикует Корниенко и других лидеров «слуг», – LB.ua). На вопрос, когда же партия приступит к формированию областных партийных ячеек и не будет ли коррупционных рисков в этом процессе (в соцсетях Дубинский прямо пишет о продаже депутатских мандатов на выборах, – LB.ua), Корниенко ответил, что следующий этап съезда должен состояться до 15 февраля, а состав партийный ячеек будет определяться прозрачно.
Нардеп Евгений Шевченко (прославился своим интервью российскому телеканалу с громкими заявлениями о мешающих власти «радикалах», – LB.ua) спросил у Корниенко об идеологической направленности партии.
«Так мы либералы или радикалы?.. И какой будет политика партии по возвращению Донбасса?», – поинтересовался он, что многих присутствующих вынудило напрячься.
Новый глава партии обтекаемо обозначил: «Мы должны прийти к такой идеологической составляющей программы, чтобы для всех членов это было компромиссом». При этом не назвал происходящее на Востоке войной, а лишь «конфликтом, решение которого должно быть дипломатическим путём».
Уже после съезда в ходе брифинга Корниенко уточнил: «Идеология у нас либертарианская. Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Либеральные идеи не всеми депутатами поддерживаются, надо искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями».
Последний вопрос задал «раскольник» Поляков, пригласивший Корниенко на полиграф. «Чтобы вы там ответили: продавали ли вы места в партийных списках на парламентских выборах», – предложил мажоритарщик. В ответ Корниенко все также сдержанно предложил: «Завтра утром, в 9-00 вместе отправимся в САП, где вы дадите все показания о том, что озвучили. Если в рамках расследования нужно будет пройти полиграф, то нет проблем».
И «вишенка на торте». Под занавес выступления перед назначением Корниенко поставил всем «слугам» пикантное задание на весенние выборы. «Если мы к тому времени не сорвём рейтинг скандалами и интригами, то партийный лифт будет работать... Наша партия должна быть секси, как говорит наш Миша Федоров (вице-премьер по информационной трансформации, – LB.ua)... Чтобы наши кандидаты возбуждали», – с улыбкой закончил Корниенко, а по залу прокатился смех.
На съезде приняли в ряды «Слуги народа» порядка 30 новых членов. Партийные билеты получили Николай Тищенко, Александр Скичко и даже скандальная группа – Дубинский-Бужанский-Поляков. Последний после съезда в разговоре с LB.ua, объяснил, что «они по-другому сделать не могли, мы же публично повесили свои заявления о желании войти в партию». «Вот теперь будем наводить порядки», – с прищуром говорил он.