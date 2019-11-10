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Минюст проведет массовую чистку партий-пустышек

Вместо 320 партий в стране может остаться около сотни.

Минюст проведет массовую чистку партий-пустышек
Фото: femidaline.com

Министерство юстиции намерено провести массовую чистку партий-пустышек.

Об этом в интервью "Сегодня" сказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Качура.

"Мы постараемся решить проблему "фейковых" политсил. Как юрист и депутат, я инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не принимали участие в выборах на протяжении нескольких десятков лет, либо нарушали законодательство", - сказал он.

В качестве примера он привел партию "Мы можем многое" во главе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ", которую возглавляет Денис Пушилин? Да, главарь так называемой "ДНР". Это абсурд какой-то!" - сказал он.

Это действительно абсурд, потому что, по данным аналитической системы YouControl, партия "МММ" еще в октябре 2015 году поменяла название на "Киевская Русь - Украина" и Пушилин не является ее лидером. Эта партия сейчас зарегистрирована в городе Украинка, ее руководителем указан Роман Матковский.

По словам Качуры, у нового министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля, чтобы решить вопрос с подобными партиями. 

"Мы можем очистить политическое поле от "карманных", "диванных", "фейковых" партий. Насколько я знаю, министр юстиции уже дал задание профильному департаменту проанализировать ситуацию и подать свои выводы относительно подачи в суд исков по аннулированию свидетельств таких политсил. По сути, вместо 320 партий в стране может остаться около сотни. Но тех, кто действительно реально ведет политическую деятельность", - сказал депутат.

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