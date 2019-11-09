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У посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного Мазура

Польские власти заверили, что украинца в Россию не выдадут.

Фото: Lb.ua

В Киеве возле посольством Польши устроили акцию в поддержку задержанного на границе Игоря Мазура (Тополи), одного из лидеров УНА-УНСО и сотрудника секретариата омбудсмена Украины.

Как сообщает корреспондент LB.ua, около 200 человек пришли к дипломатическому представительству Польши с призывом как можно скорее отпустить Мазура.

Между тем заместитель спикера польского Сейма Малгожата Госевская призвала украинцев к спокойствию - выдавать Мазура никто не собирается.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - говорится в фейсбуке вице-спикера.

"Польша сделала то, что должна была была сделать. Она задержала человека, которая фигурирует в реестре. Но - для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой", - написала Госевская.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что Мазура задержали по запросу России на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

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