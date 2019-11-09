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Зеленский обязался помочь во взыскании средств с Коломойского

Президент заверил, что деньги, потраченные на Приватбанк, не простят.

Зеленский обязался помочь во взыскании средств с Коломойского
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично намерен помогать в возвращении средств, которые государство было вынуждено потратить на выплаты в обанкротившихся банков и одного национализированного учреждения.

Об этом говорится на сайте президента.

"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализацию государственных банков из-за недобросовестных заемщиков", - прокомментировал президент свой указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства.

В рамках очистки банковского сектора Национальному банку пришлось закрыть десятки неплатежеспособных коммерческих банков, но только один из них - Приватбанк Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - был национализирован.

Сейчас Коломойский пытается вернуться в число акционеров Приватбанка, который благодаря вливанию государством 155 млрд гривен остался на плаву, и, как недавно заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, "имеет наибольшую прибыль среди украинских банков и является стойким к будущим кризисам".

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