Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики

Бывший народный депутат Светлана Залищук стала штатным советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок. Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украины, и главный ориентир реформ нового правительства", - написала Залищук.

По ее словам, с Гончаруком они были знакомы еще с "домайданных времен".

Напомним, ранее сообщалось, что советником Гончарука могут назначить бывшего замминистра финансов РФ. По данным издания "Слідство.Інфо", на должность советника премьера на общественных началах рассматривается Сергея Алексашенко.