Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы

Генерал-полковник покинул службу в 50 лет.

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы 50-летнего генерал-полковника Владислава Бухарева, который за последние пять месяцев успел побыть главой Службы внешней разведки и первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №833/2019 от 8 ноября.

11 июня Зеленский назначил Бухарева главным разведчиком, а 11 сентября перевел его в СБУ. Там Бухарев возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

8 ноября Бухарев был уволен из СБУ, а затем и с военной службы "с правом ношения военной формы одежды".

Напомним, что Владислав Бухарев стал не первым назначенцем Зеленского, у которого не задалась карьера.

Целый ряд чиновников, среди которых черкасский губернатор Игорь Шевченко, киевский губернатор Михаил Бно-Айриян, луганский губернатор Виталий Комарницкий, секретарь СНБО Александр Данилюк, продержались на своих должностях всего по несколько месяцев.