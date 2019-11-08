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В "Голосе" считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений

Война с РФ на сегодня не имеет ни военного, ни дипломатического решения.

В "Голосе" считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений
Фото: facebook/Голос

Партия "Голос" выступила за выход Украины из Минских соглашений, чтобы собрать силы и спланировать мир на своих условиях. Об этом сообщается на фейсбуке партии.

"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций. Мы боремся на два фронта - с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов - на внутреннем. Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно", - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что РФ на сегодня не готова к конструктивному разговору и продолжает политику, начатую в 2014 году.

"Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей, которые стали заложниками агрессора", - подчеркивает партия.

В "Голосе" так же считают, что война с РФ на сегодня не имеет ни военного, ни дипломатического решения, однако Украине стоит усиливать свою военную способность.

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - подытожили в партии.

Напомним, разведение сил возле Петровского, которое должно было начаться сегодня, 8 ноября, отложили на сутки. Штаб ООС сообщал, что разведение сил сорвали оккупанты.

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