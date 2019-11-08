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Горбатюк обжаловал свое увольнение из ГПУ

Прокурор требует вернуть ему работу.

Горбатюк обжаловал свое увольнение из ГПУ
Фото: Макс Требухов

Бывший руководитель следствия по делам Майдана Сергей Горбатюк обжаловал свое увольнение из Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

Горбатюк попросил признать противоправным и отменить приказ об увольнении, а также восстановить на должности начальника управления специальных расследований или на равнозначной должности в органах прокуратуры.

Кроме этого, Горбатюк попросил ОАСК взыскать с Генеральной прокуратуры в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Иск зарегистрирован в суде 7 ноября. Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований расформировали, а его сотрудникам поставили перед выбором: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в Офисе генпрокурора после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному образцу и был уволен.

Он возглавлял группу следователей по расследованию дел по Майдану с конца 2014 года.

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