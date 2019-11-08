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Активисты требуют от Зеленского не допустить развала расследований по Майдану

Участники акции считают, что дела Майдана могут быть “слиты”.

Фото: Макс Требухов

“Что будет после 20-го ноября?”, “Остановите развал расследований”, “Делам Майдана  – труба?”. С такими плакатами собрались сегодня под Офисом Президента активисты и правозащитники, а также несколько десятков родственников погибших героев Небесной сотни и пострадавших участников Революции Достоинства. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Напомним, 20-го ноября 2019 прокуратура теряет следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично – к НАБУ. 

Участники акции считают, что таким образом дела Майдана могут быть “слиты”. Потому они обратились к президенту Владимиру Зеленскому и генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой принять меры для того, чтобы расследования по Майдану продолжились. В том числе – это создать в ГБР управление для расследования дел Майдана и назначить его руководителем Сергея Горбатюка; обеспечить немедленное внесение в закон о ГБР изменений, которые позволят переводить и назначать в ГБР без конкурса следователей и прокуроров, ранее занимавшихся делами, которые сейчас передаются в ГБР; а также гарантировать отсутствие давления и вмешательства в расследования дел Майдана со стороны Андрея Портнова и других представителей власти Януковича. Напомним, Горбатюка уволили из прокуратуры 23 октября, он намерен обжаловать это решение.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

– У нас есть две недели, чтобы остановить развал дел Майдана, – говорит глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. – Мы должны поставить точку в этих делах, мы боремся за справедливость уже шесть лет. У системы есть фамилии – Руслан Рябошапка, Роман Труба, Арсен Аваков, Иван Баканов, Денис Монастырский и конечно Владимир Зеленский.

Фото: Макс Требухов

Среди организаций, которые поддержали акцию – Адвокатская Консультативная Группа, общественная организация “Семья Героев Небесной Сотни”, Евромайдан SOS, Центр Гражданских Свобод, “Непокоренный Майдан-18.02”.

Фото: Макс Требухов

– Что мы имеем сегодня? Те, кто виноваты, на свободе, – говорит адвокат Марина Лиличенко. – Более того, люди, которые совершали преступления, продолжают работать в правоохранительных органах.

Из Офиса Президента к участникам вышел представитель специалист по связям с общественностью и принял их письменное обращение.

Наталія ШимківНаталія Шимків
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