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В Киеве в районе Шулявского моста нашли десятки старых артиллерийских снарядов

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс".

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве возле дома №2 на улице Довженко, который расположен рядом с Шулявским путепроводом, во время земляных работ нашли большое количество старых боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом говорится на сайте Киевской городской администрации.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - прокомментировал происшествие заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

На место вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГосЧС.

На сайте ГосЧС говорится, что саперы к 23:00 выкопали 63 артиллерийских снаряда (30 - калибра 152 мм, 26 - калибра 122 мм, 7 - калибра 76 мм), три минометные мины и ручную гранату.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

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