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В Донецкой области в пяти населенных пунктах перекроют водоснабжение на три дня

Централизованное водоснабжение перекроют из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции.

В Донецкой области в пяти населенных пунктах перекроют водоснабжение на три дня
Фото: censor.net

Из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции, в пяти населенных пунктах Донбасса приостановят централизованное водоснабжение 11-13 ноября. Об этом сказано в сообщении Военно-гражданской администрации Торецка на фейсбуке.

 "Будет прекращена подача воды населению и предприятиям городов Торецка, Железное, пгт Северное, пгт Южное и части Щербиновки (вул. Дружбы, Весенняя, Васильченко, Центральная, Шевченко) с 8:00 11 ноября до 5:00 13 ноября", - сказано в сообщении.

Власти призвали местных жителей сделать необходимые запасы воды.

Напомним, в июле Кабмин запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

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