Украинская церковь становится сильнее, - Порошенко о признании ПЦУ Александрийским Патриархатом

Признание Православной Церкви Украины Александрийским Патриархатом, который является одним из древнейших в мире, продолжает процесс становления независимой Украинской Церкви и делает ее сильнее. Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в своем видеообращении.

«Ход истории - не остановить! Вскоре после решения Элладской Церкви Православной Церкви Украины признал Александрийский Патриархат. Это - один из древних патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарим Александрийскую Церковь, Константинопольскую Церковь-Матерь, Элладскую Церковь и всех, кто сделал и делает возможным уверенное становление Украинской Церкви», - отметил Петр Порошенко.

«Независимая Православная Церковь Украины становится сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесс ее признание всем мировым Православием после того, как в начале этого года Его Святейшество Патриарх Варфоломей дал нам Томос. Дальше - будет», - убежден Петр Порошенко.