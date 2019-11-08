В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Во Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона

Новый Роздол и Новояворовск остались без отопления.

Во Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона
Фото: moygrad.kiev.ua

Сегодня, 8 ноября Львовская областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске. Об этос сообщает пресс-центр Львовской ОГА.

Отмечается, что предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило соответствующие поручения ОГА, из-за которых сорвался отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояворовск.

"По состоянию на сегодня, все сроки исчерпаны. ЧП "Гарант Энерго М" не выполнило эти протокольные поручения. Подводя итоги и учитывая другие обстоятельства, констатируем, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах", - сказано в заявлении ОГА.

Сейчас управление Госслужбы по ЧС вместе с департаментом по вопросам гражданской защиты готовят соответствующий пакет документов.

"Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений необходимо безотлагательно рассмотреть возможность смены управляющего, который ненадлежащим образом исполняет возложенные на него задачи по управлению переданными активами", - подчеркнули в администрации.  

Напомним, 5 ноября в Кропивницком четыре микрорайона остались без тепла из-за повреждения газопровода.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также