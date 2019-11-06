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Часть Кропивницкого осталась без тепла из-за повреждения газопровода

Предприятий, расположенное рядом с котельной, начало работы на своей ветке газопровода и повредило его.

Часть Кропивницкого осталась без тепла из-за повреждения газопровода
Фото: facebook.com/andriy.raykovich

В Кропивницком четыре микрорайона остались без тепла из-за повреждения газопровода.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября около 17:20 в г. Кропивницкий во время проведения земляных работ на территории ООО "Эллада-Трейд" (пр. Промышленный, 14а) был поврежден газопровод диаметром 90 мм. Вследствие данного события пострадавших нет. От газоснабжения отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение четырех микрорайонов", - говорится в сообщении.

Мэр города Андрей Райкович сообщил в фейсбуке, что одно из предприятий, расположенное рядом с юго-западной котельной, начало работы на своей ветке газопровода и повредило его.

"Работы - несанкционированные, без каких-либо согласований и разрешений. В результате повредили газопровод среднего давления... Мы будем делать все возможное, чтобы уже завтра восстановить теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры города", - написал Райкович.

Фото: facebook.com/andriy.raykovich

Фото: facebook.com/andriy.raykovich

Напомним, в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганскоко прорвало трубу с горячей водой.

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